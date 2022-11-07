Дві смерті за добу, 5 листопада, зафіксували працівники поліції Тернопільщини.

Повідомлення від жителя одного із сіл Теребовлянщини надійшло на лінію “102” о 8:25. Чоловік повідомив, що в ямі, призначеній для водопроводу, виявив тіло брата. За словами родича, вони прокладали в будинок водовідведення. В хаті вирили яму для труби. Саме біля неї стояло ліжко загиблого. Брат припускає, що чоловік, ймовірно, впав у неї вночі й не зміг вилізти.

За попередньою інформацією судово-медичного експерта, смерть 43-річного чоловіка настала в результаті механічної асфікції. Ще один нещасний випадок трапився на Кременеччині. Про нього в чергову частину поліції повідомив лікар бригади екстреної медичної допомоги.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що тіло чоловіка виявила дружина. Вона викликала медиків, але ті констатували смерть. За попередньою інформацією, загиблий ремонтував автомобіль і під час цих робіт транспорт зірвався з домкрата та придавив його.

Обидва факти слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з позначкою “нещасний випадок”.