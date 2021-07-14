З початку 2021 року на водоймах Тернопільської області загинули 14 людей, з них 3 неповнолітніх.

Відлік життів, забраних водою, продовжено 13 липня. В ставку села Васьківці Шумської ТГ Кременецького району втопився місцевий житель, громадянин 1979 року народження. Для вилучення тіла загиблого з води залучався резервний караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС.

Цього ж дня в с. Горошова Мельнице-Подільської ТГ Чортківського району під час купання в р. Дністер зник під водою місцевий житель, 1982 року народження. До пошуків зниклого залучено резервний караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління (1 од. техніки, 1 плавзасіб та 3 чол. о/с). О 21:30 з настанням сутінок пошукові роботи призупинили та продовжили зранку. 14 липня до пошуків залучено відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. О 10:50 водолази виявили в річці тіло загиблого та доправили його на берег.