Двоє аферистів з Луганщини виманювали гроші у тернополян

16/01/2019 Розмір тексту:

Двох осіб, причетних до шахрайських схем за принципом “ваш син у поліції”, затримали працівники карного розшуку Тернополя спільно з колегами УКР.

За добу, дев’ятнадцятого вересня 2018 року, на території обласного центру жертвами шахраїв стало троє потерпілих. До людей телефонували невідомі, представлялися працівниками поліції або прокуратури та повідомляли новину, що їхній родич спричинив аварію. Винуватця реально виправдати, але за певну ціну.

Після того до тернополян приходив підставний працівник правоохоронних органів, забирав кошти та щезав, – розповідає слідчий Тернопільського відділу поліції Зіновій Кава.

– Впродовж досудового розслідування встановлено особу, причетну до даного злочину. Ним виявився громадянин луганської області, 1996 року народження, який не судимий і раніше не притягувався до злочинів.

Після кожного шахрайства чоловік тікав в Луганську область і переховувався на непідконтрольній Україні території. Піймали зловмисника у Житомирі, коли він вчергове приїхав на “справу”.

– Як тільки закінчувалися у нього гроші, він з метою збагачення подорожував територією України і поповнював власні грошові запаси. Як тільки дана особа пересікла кордон, виїхавши з Луганська, його затримали працівники відділу карного розшуку Тернопільського відділу поліції спільно з працівниками карного розшуку ГУНП в області.

У ході слідства стало відомо, що працював затриманий не сам. Організував бізнес ще один уродженець Луганщини, який координував усе з Харкова. Його також затримали. За словами правоохоронців, наразі відомо, що жертвами шахраїв стали не лише мешканці Тернополя, але й Харкова, Вінниці, Чернівців.

Посередника, який забирав гроші, впізнали потерпілі. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 750 тисяч гривень.

За скоєне чоловік відповідатиме перед законом відповідно до статті 15 частини 2 ККУ – Замах на вчинення злочину та частин 2 й 3 статті 190 ККУ – Шахрайство, вчинене повторно та у великих розмірах, повідомляють у поліції.