Депутати Тернопільської облради сьогодні знову проголосували за звільнення колишнього голови Михайла Головка із займаної посади. Таке рішення присутні у залі обранці підтримали одноголосно.

Нагадаємо, сьогодні Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка про поновлення на посаді та виплату 591 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу. Натомість депутати облради знову відправили “свободівця” у відставку – уже вдруге.

Причини такого рішення депутати пояснили у коментарях кореспонденту Укрінформу.

«Сьогодні ми з 28 депутатами подали письмову вимогу про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради, її внесли в порядок денний. Під час таємного голосування всі депутати одноголосно висловилися за звільнення Головка. За кожним з депутатів стоять тисячі людей, які їх обирали. Я не розумію людини, яка просто проти цієї волі намагається йти», – зазначив депутат обласної ради Денис Милий.

За його словами, голова обласної ради виконує дві функції – організаційну і представницьку і йому довірили право організовувати роботу депутатів і представляти обласну раду від імені депутатів у відносинах зі всіма органами влади, громадськими організаціями, людьми.

«В момент, коли людина має обґрунтовану підозру у вчиненні корупційного правопорушення, взагалі кримінального, він втрачає право на представницьку функцію. В цивілізованій країні так не має бути», – наголосив Милий.

Депутати, присутні на сесії одноголосно підтримали вже вдруге звільнення Головка.

“Ми вважаємо, що Михайло Йосипович Головко, який обвинувачується в корупції і на якого заведені кримінальні справи, мав би поступити гідно, піти захищати себе в судах і звільнитися з посади голови обласної ради. Це не лише думка депутатів, а й громадськості. Люди вважають, що у такий важкий час для країни він мав би розуміти, як у таких моментах діяти. І до честі йому було б, як би він себе захищав окремо, не понижуючи авторитет Тернопільської обласної ради. Але Михайло Йосипович вирішив по-іншому. Ми вважаємо, що це тримання за посаду. Але посада голови обласної ради виборча. Ми можемо як його вибрати і доручити йому повноваження голови, так і забрати. Депутати скористалися своїм правом і забрали в нього повноваження”, – зазначила депутатка Тернопільської облради Ірина Шумада.