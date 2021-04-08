На Тернопільщині – велика втрата. Передчасно відійшов у вічність учасник бойових дій Роман Боринський.

Чоловік народився у селі Бедриківці Заліщицького району. Йому було 53 роки.

Про непоправну втрату повідомляє Заліщицька міська рада.

“Патріот, який з початку бойових дій на Донбасі, проявив мужність і двічі пішов добровольцем. Брав безпосередню участь в антитерористичній операції і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороджений військовими відзнаками за зразкову службу. Побратими згадують Романа як мудрого, чесного, відважного друга. Світлі спогади про людину, яка чесно і гідно прожила своє життя, залишивши по собі плоди своїх добрих справ, завжди будуть сильнішими за смерть.

Його життєвий шлях – це приклад відданості та гідності, любові до життя, громади, людей, Батьківщини.

Схиляючись у скорботі та розділяючи біль втрати, висловлюємо глибоке співчуття родині та близьким з приводу тяжкої втрати.

Ми не перестанемо повторювати, що смерть кожного вірного сина чи доньки України, не була даремною. Допоки є такі вірні захисники, які за будь-яку ціну стоять на варті рідної землі, ми будемо незламні та непереможні. Вічна пам’ять. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях”, – ідеться у повідомленні.