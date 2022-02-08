Дві автопригоди, в яких постраждали пішоходи, зареєстрували слідчі 7 лютого у Тернополі.

На вулиці Текстильній водій автомобіля PEUGEOT EXPERT допустив наїзд на пішохода. Аварія трапилася близько 19:30 на нерегульованому пішохідному переході. Під колесами авто опинилася тернополянка, 1967 року народження. Жінці надавали меддопомогу. За попередніми даними у неї закрита черепно-мозкова травма, струс та забої. Водій попередньо тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одну ДТП зареєстрували працівники поліції о 20:00 на Бережанській. 58-річну жінку збив автомобіль TOYOTA AVENSIS. Потерпіла переходила дорогу у межах пішохідного переходу. В результаті удару у жінки закритий перелом стегна. Її госпіталізували до травматологічного відділення.