Незаконний посів та вирощування снотворного маку задокументували поліцейські в одному з сіл Збаразького району у рамках профілактичної операції.

На земельній ділянці серед кукурудзи місцева мешканка вирощувала нарковмісні рослини. Під час санкціонованого обшуку слідчі виявили та вилучили з городу пенсіонерки понад дві тисячі рослин маку та направили для проведення експертизи. Як пояснила порушниця, незаконну городину вона вирощувала для власних потреб.

За фактом злочину, передбаченого частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) розпочато кримінальне провадження, повідомляють у поліції.

Нагадуємо, посіви маку на території нашої держави дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

За незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин передбачена кримінальна відповідальність.