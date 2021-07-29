Дві трагедії в один день: на Тернопільщині втопилися 16-річний хлопець і 49-річний чоловік

Дві трагедії на воді сталося на Тернопільщині учора. У Кременецькому районі втопився 49-річний чоловік, у водоймі Теребовлянської громади загинув 16-річний хлопець.

Тіло юнака з водойми витягнули місцеві жителі. Втім, реанімувати його не вдалося. 49-річного чоловіка у річці Серет відшукали рятувальники.

Як зазначив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін, від початку року вода забрала життя 22 людей на Тернопільщині.

«Відлік життів забраних водою продовжено. Черговим караулом пожежно-рятувального загону з річки Серет вилучено і транспортовано тіло громадянина 1971 року народження, жителя с. Дзвиняча Кременецького району. Ймовірна причина смерті – утоплення. Також цього дня надійшло повідомлення про виявлення місцевими мешканцями у сільському ставі с. Вербівці Теребовлянської громади тіла неповнолітнього місцевого жителя, 2004 року народження. Тіло вилучено з води жителями села. Ймовірна причина смерті – утоплення. Обставини події з’ясовуються співробітниками поліції. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не залучались. З початку 2021 року у водоймах Тернопільської області загинули 22 людини, з них 4 неповнолітні».

Рятувальники наголошують: трагічні випадки переважно пов’язані із нехтуванням правил безпеки на водоймах краю.