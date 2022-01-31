Чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років завершився у Тернополі.

Участь у змаганнях взяли спортсмени з різних областей. Упродовж тижня у двобоях свою майстерність продемонстрували майже 200 боксерів. За титул чемпіона боролися 133 чоловіки та 60 жінок. У результаті було визначено у різних вагових категоріях 13 чемпіонів серед чоловіків та 12 чемпіонок серед жінок.

Тернопільщину представили четверо спортсменів: Олеся Крисюк, Каріна Вовк, Ярослав Шнуровський та Володимир Куліковський. Фінальні бої серед жінок відбулися у суботу 29 січня, а серед чоловіків – 30 січня. За результатами змагань обидві тернополянки стали чемпіонками: Каріна Вовк у ваговій категорії 60 кілограмів, а Олеся Крисюк у ваговій категорії 81 кілограм. Спортсменки – представниці Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, обласного ФСТ «Динамо», займаються у спортивному комплексі «Текстильник», тренуються під керівництвом Руслана Фірмана. Каріна Вовк є вихованкою ОДЮСШ із літніх видів спорту, студенткою факультету фізвиховання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, а Олеся Крисюк – студентка ЗУНУ.

Кращі спортсмени за результатами чемпіонату увійдуть до збірної України з боксу до 22 років. У середині березня вони представлятимуть нашу державу на Чемпіонаті Європи у Хорватії.