У німецькому Обергофі 9 січня розпочинається четвертий етап Кубка світу з біатлону. В програмі змагань – спринти, класичні естафети та гонки з масовим стартом.

Першими вийдуть на дистанцію жінки, передає Радіо Свобода. У спринті, початок якого запланований на 15:30 за київським часом, змагатимуться п’ять українок. Юлія Джима побіжить під шостим номером, Валя Семеренко піде на дистанцію 41-ю, Олена Підгрушна – 51-ю, Віта Семеренко – 57-ю, Анастасія Меркушина – 90-ю.

Як повідомляє сайт Федерації біатлону України, етап в Обергофі через застуду пропустить Дарія Блашко.

Погода в Обергофі нині не надто сприятлива для біатлону – зранку було плюс три градуси, вдень синоптики вважають імовірним дощ. Але змагання в цьому німецькому містечку відбувалися і за значно вищої температури, сніг, у тому числі штучний, організатори готують заздалегідь.