Дві сотні дерев на 800 тисяч гривень: головного лісничого підозрюють у незаконній вирубці

На Тернопільщині незаконною вирубкою завдано збитків на понад 840 тис грн – у перевищенні повноважень підозрюють колишнього головного лісничого держпідприємства.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому головному лісничому державного підприємства лісового господарства у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (3 ст. 365 КК України).

За версією слідства, у лютому 2017 року головним лісничим видано лісорубні квитки на проведення вибіркових санітарних рубок у заказнику й національному природному парку загальнодержавного значення без спеціальних документів – дозволу та ліміту на спеціальне використання природних ресурсів. Об’єкти природно-заповідного фонду знаходяться на території лісництв ДП «Кременецьке лісове господарство.

На підставі лісорубних квитків працівниками державного підприємства незаконно зрубано 244 дерева, внаслідок чого завдано збитків на суму понад 840 тис грн.

Розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.