Перевищення швидкості, погані погодні умови та зіткнення з нерухомими об’єктами – основні причини автопригод, які трапилися на дорогах Тернопільської області 5 серпня. За добу слідчі поліції зареєстрували три аварії, в яких двоє людей загинуло, а трьом надавали лікарі медичну допомогу.

Дорожньо-транспортна пригода з травмованими трапилася близько 00:20 в селі Добромірка Тернопільського району. Двадцятирічний водій автомобіля Renault Scenic не вибрав безпечної швидкості руху, допустив виїзд керованого автомобіля на узбіччя, де авто перекинулося. У результаті цього, кермувальник загинув на місці пригоди, а двом пасажирам, серед яких неповнолітній, надавали медичну допомогу без госпіталізації.

Про аварію в селі Озерна на спецлінію поліції о 19:05 повідомив місцевий житель. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та рятувальники.

У ході перевірки з’ясувалося, що на трасі Тернопіль–Львів-Рава–Руська водій вантажівки MAN TGA з напівпричепом, рухаючись в напрямку Львова, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. 61-річний водій транспортного засобу загинув на місці події. Співробітники ДСНС зробили усе можливе, аби не виникла пожежа.

До лікарні з тілесними ушкодженнями потрапив і водій автомобіля Opel Astra. 56-річний чоловік не впорався з керуванням і як наслідок – авто злетіло в кювет, врізалося в дерево, а після цього перекинулося. Аварія трапилася в селі Поділля Чортківського району о 23:15. На місці пригоди працювали правоохоронці.

За усіма фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до частини 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України.