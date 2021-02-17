Дві сім’ї на Тернопільщині посеред зими залишилися без даху над головою. ФОТО

Дві пожежі у житловому секторі ліквідували минулої доби на Тернопільщині.

Як повідомляють у ДСНС, 16 лютого в обідню пору чергові караули 8-ї державної пожежно-рятувальної частини (м. Борщів) та місцевої пожежної команди сел. Мельниця-Подільська залучались до ліквідації пожежі житлової будівлі в с. Дзвенигород Чортківського (Борщівського) району. Під час гасіння врятовано даний житловий будинок.

Вогнем знищено перекриття будівлі на площі 20 м. кв та пошкоджено перекриття на площі 10 м. кв.

Того ж дня о 16:44 черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідовано пожежу житлового будинку в с. Монилівка Тернопільського (Зборівського) району. Під час гасіння пожежі врятовано 2 будівлі. Вогнем знищено покриття та перекриття на площі 30 м. кв.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.