Найближча ніч ще буде із морозом, проте тенденція – явно до ротації повітряних мас, – повідомила синоптик Наталка Діденко. З 2-го квітня потепління охопить Західну Україну.

Тенденція щодо підвищення температурних показників зберігатиметься і надалі. Зокрема, на Тернопільщині передбачають теплі вихідні.

«Нарешті одноосібний диктат потужного атлантичного антициклону Keywan порушить активізація циклонів Pauline та Olivia. Антициклон почне заповнюватися і слабшати. Циклони прорвуться в зону високого атмосферного тиску нижчим тиском і почнуть блокувати надходження арктичного повітря в Україну. Вітер з північного напрямку зміниться спочатку на західний, а потім на південно-західний. Отже, 2-го квітня в Україні очікується суха, переважно сонячна, погода. Вітер вже – із заходу та південного заходу. Найближча ніч втримає в Україні низькі градуси, передбачається -1 -5, проте вдень інший напрямок вітру та інша повітряна маса принесуть значно вищі +8+13 градусів. Надалі температура повітря поступово підвищуватиметься, проте опадів суттєвих не видно», – зазначає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, теплим буде і наступний тиждень. Однак перепади температурних показників і далі будуть характерними для нашого регіону.

Софія Романська