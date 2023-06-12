Дві квартири горіли у Тернополі

Дві пожежі у житловому секторі виникли минулої на вихідних у Тернополі.

Про це повідомляють в управління ДСНС.

Так, 10 червня надвечір на вул. Малишка, 12 сталася пожежа у квартирі на першому поверсі 5-поверхового багатоквартирного житлового будинку. Вогнем пошкоджено дерев’яну віконну раму балкону на площі 1 м кв.

11 червня близько 16-ї години горіла квартира на першому поверсі чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку по вул. Миру, 11. Знищено диван, пошкоджено облицювання стін в кімнаті квартири на площі 2 м кв.

Пожежі ліквідовано черговими караулами пожежно-рятувальної частини.