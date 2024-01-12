До регіону наближаються атмосферні фронти, які спричинять зниження температури повітря, також можливі хуртовини та сильний штормовий вітер 15-20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими вихідними погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Україною. У краї можливі снігопади, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с, хуртовини, температура вночі 5 – 10° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

«Якщо сьогодні комусь холодно, то це йому так здається, бо похолодання очікується в Україні завтра, 12-го січня, вітер буде з північного заходу, помірний, до рвучкого. Найближчої ночі сніг пройде у західних областях. На дорогах буде слизько. 13-го січня холодна погода переважатиме, а 14 та 15 січня передбачається підвищення температури повітря. Погода така мінлива, особливо градуси», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, черговий прихід холодного арктичного повітря очікується упродовж 16 – 18 січня. Вночі мінімальна температура опускатиметься до 13 – 18 морозу, вдень залишатиметься у межах 5 – 10 градусів.