Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися на Тернопільщині: не обійшлося без потерпілих. ФОТО

Правило проїзду перехресть порушив водій автомобіля Citroen Jumpy і цим спровокував дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія трапилася 26 травня о 10:30 в селищі Гримайлів. Кермувальник легківки, рухаючись другорядною дорогою, на Т-подібному перехресті не зупинився і не пропустив авто, яке їхало головною дорогою. Як результат – він врізався в вантажівку MAN із напівпричепом.

Автівки зазнали механічних ушкоджень, а водія Citroen Jumpy госпіталізували з тілесними ушкодженнями до лікарні. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі ст. 286 ККУ.

Не розминулися того ж дня у Шумську і автівки Ford C-Max та Pegueot Exper. Автопригода трапилася в результаті виїзду одного з автомобілів на смугу зустрічного руху. Після удару Pegueot відкинуло на припаркований на узбіччі ВАЗ. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав. По обох аваріях триває перевірка.