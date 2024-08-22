На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в господарській будівлі поблизу АЗС по вулиці Протасевича в обласному центрі виявлено тіло невідомого чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Як з’ясувалося, загиблий – житель обласного центру, 1993 року народження. Чоловік помер внаслідок крововтрати через ножове поранення. До важкого злочину виявилася причетна його співжителька.

З’ясовуючи обставини злочину, поліцейські встановили, що закинута господарська будівля поблизу АЗС була місцем, де проживали співмешканці. Молоді люди часто вживали алкогольні напої. У день трагедії вони теж були нетверезі і під час сварки жінка вдарила чоловіка ножем. Понад дві доби рана кровила, проте за допомогою до лікарів потерпілий не звернувся. На третю добу співжителька виявила його мертвим.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.