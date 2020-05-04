Дві господарські будівлі згоріли на Тернопільщині.

Обидві пожежі сталися в суботу, 2 травня.

Як повідомляють у ДСНС, перша пожежа виникла в обідню пору у селі Буцнів Тернопільського району. Завдяки організованим діям вогнеборців пожежу оперативно ліквідували. Вогонь знищив господарську будівлю площею 20 м. кв.

Увечері того ж дня у селі Носівці Зборівського. Загорання ліквідовано черговим караулом. Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок та гаражне приміщення. Вогонь знищив господарську будівлю на площі 30 м. кв.



