Дві будівлі горіли на Тернопільщині

Минулої доби вогнеборці ДСНС під час гасіння пожеж врятували дві будівлі.

Так, у селі Вільхівчик Гусятинської територіальної громади виникла пожежа закинутої господарчої споруди. Внаслідок пожежі знищено покриття споруди на площі 70 м кв., пошкоджено перекриття на площі 80 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано будівлю.

У селі Горинка Кременецької територіальної громади, на вулиці Польовій, виникла пожежа житлового будинку, внаслідок якої знищено перекриття будинку на площі 5 м кв., пошкоджено перекриття на площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом. Під час гасіння врятовано одну будівлю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.