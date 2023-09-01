Дві авіаційні бомби знищили на Тернопільщині

31 серпня піротехніки Тернопільщини виявили, вилучили та знищили дві авіаційні бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляють у ДСНС.

“О 12:00 у лісовому масиві поблизу с. Вигода Копичинецької ТГ Чортківського району групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області під час планового технічного обстеження території виявлено, вилучено та о 17:00 год. знищено дві авіаційні бомби АО-2,5 часів Другої світової війни”, – ідеться у повідомленні.

“Пам’ятайте головні правила мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!”, – наголошують рятувальники.