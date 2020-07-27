Дві аварії сталися у Тернополі через нетверезих кермувальників.

Водій автомобіля Peugeot на вулиці 15 Квітня зіткнувся з Маздою, а потім втік з місця аварії на великій швидкості. Ще один нетверезий кермувальник автомобіля КІА в’їхав у бетонну огорожу.

Водій автомобіля Mazda звернувся на спецлінію 102, викликав на допомогу поліцейських та поїхав за винуватцем ДТП, щоб знайти порушника. Поліцейські виявили водія, на якого вказав заявник, на вулиці Проектній.

“В ході спілкування із громадянином, були виявлені явні ознаки алкогольного сп’яніння, водієві запропонували пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи в найближчому медичному закладі, на що останній відмовився”, – розповідають у Патрульній поліції області.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та направили автомобіль на арештмайданчик. Міру покарання для порушника визначить суд.

Інша дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Вояків Дивізії “Галичина”. Водій автомобіля KIA не впорався з керуванням та наїхав на бетонну огорожу. За результатами перевірки алкотестером Драгер, було виявлено 2.49 проміле алкоголю в крові громадянина.

Додамо, першого липня в Україні запрацював закон про кримінальну відповідальність за керування авто у нетверезому стані. Втім, 2 липня президент Зеленський скасував цей закон. Все ж поліцейські вбачають необхідність у посиленні відповідальності за нетверезе водіння, оскільки такі порушення часто призводять до трагічних наслідків.

Софія Романська