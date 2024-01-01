Двадцять років

Двадцять років лиш – і все. Чом життя таке злостиве?

Двадцять років – це лиш старт. Ти був юний і красивий,

І для тебе майбуття іншого чекала мати,

Ще ж недавно з рук їй не хотів ти вниз злізати

Двадцять років – це в труну саме час тебе покласти?

Двадцять років – хто життя твого решту взявся вкрасти?

Так, щоб жодна вже тебе палко не поцілувала

Й не зізналась, що тебе, лиш тебе завжди кохала

Двадцять років – це така нині доля України?

Коли гинуть у вогні її красені-мужчини,

Двадцять років – цю тобі доля зміряла дещицю

За гріхи ще прадідів – хто придумав цю дурницю?

Ти з надією пішов вигнати бридку мерзоту,

Що, немов страшна чума, наповзла на нас зі сходу,

Не ховався, не втікав на човні через кордони,

Довідки не купував, щоб залишитися вдома,

Двадцять років – і кінець. Лоб холодний, труни кришка

“Слава Богу, що не я”, – хтось живий подума нишком,

Ти живий тому, мабуть, що пішов у потойбіччя

Той, хто кулі не злякавсь – і згорів двадцятирічним

***

Двадцять років лиш – і все. Ти, життя, таки злостиве…