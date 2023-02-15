Положення про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної громади у 2023 році прийняли на засіданні виконавчого комітету 15 лютого.

– Цим положенням визначається регламент роботи комісії, яка відбиратиме кандидатів, вказано умови призначення стипендії, перелік вимог до кандидатів, порядок виплати стипендії. Розмір стипендії становить 2,5 тисячі гривень і виплачується щомісяця. У такий спосіб ми відзначаємо до 20 спортсменів щороку.

Стипендію призначають персонально провідним або перспективним спортсменам Тернопільської міської територіальної громади, які є чемпіонами, призерами чемпіонатів, першостей світу, Європи, України, Всеукраїнських, міжнародних, інших змагань, турнірів тощо з олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, сприяють уславленню громади на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Не можуть претендувати на неї спортсменам, які отримують стипендію Президента України або облдержадміністрації.

Кандидатури на отримання стипендії подають тренери спортсменів, спортивні федерації, асоціації, спілки тощо, фізкультурно-спортивні установи, заклади та організації, законні представники спортсмена (з пред’явленням оригіналів документів та поверненням заявнику). Спортсмен може висунути свою самостійно. Клопотання та інформацію про результати участі в змаганнях необхідно подати в управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради починаючи з 01 січня 2023 року та впродовж 10 робочих днів з дня прийняття рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради «Про затвердження Положення про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної громади у 2023 році».

Для виплати стипендії спортсмени – стипендіати надають в управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради наступні документи: завірені копії паспорту (при відсутності: свідоцтво про народження або ІD-картки), копія документу, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, за потребою інші документи необхідні для здійснення виплати. На засіданні міський голова Сергій Надал також рекомендував начальнику управління розвитку спорту та фізичної культури Миколі Крутю розглянути можливість підняття стипендії та подати відповідне звернення на внесення змін до бюджету.