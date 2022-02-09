Восьмого лютого під час пожеж загинуло двоє жителів області. Інформація про ймовірну пожежу на лінію “101” надійшла близько 8 ранку з одного із сіл Кременецького району. Люди помітили дим і викликали фахівців.

Після того, як рятувальники загасили пожежу та зайшли до приміщення, то виявили тіло господаря, 1941 року народження. У чоловіка від вогню постраждали голова та ноги. На місце нещастя пожежники викликали поліцію. При попередньому огляді загиблого есперт слідів насильницької смерті не виявив.

Куріння в ліжку стала причиною загорання і на території Лановецької територіальної громади. Дим помітили сусіди, а коли зайшли до будинку, то побачили в одній із кімнат на ліжку бездиханне обгоріле тіло чоловіка. Про потерпілого вони повідомили поліцію. Люди стверджують, що 72-річний загиблий хворів, а тому з ліжка впродовж кількох місяців взагалі не ставав. Попередня причина пожежі – паління в ліжку.

Два факти правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Причини смерті чоловіків стануть відомі після проведення судово-медичних експертиз.