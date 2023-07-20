Два закинутих будинки горіли у Тернополі

19 липня підрозділами ДСНС ліквідовано 3 пожежі, від вогню врятовано 1 будівлю та лісовий масив площею 230 га.

О 14:31 черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини залучався до ліквідації пожежі закинутого дачного будиночка, площею 20 м.кв, в м. Тернопіль на вул. Володимира Великого.

Того ж дня, о 19:18 черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа закинутого житлового будинку, в провулку Замонастирський, 5 в м. Тернопіль. Під час гасіння дану будівлю врятовано. Вогнем знищено сміття на площі 2 м.кв.

Також минулої доби в с. Коновиця Шумської ТГ Кременецького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2,8 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини спільно з представниками Шумського комунального спеціалізованого лісового та мисливського підприємства «Волинь». Під час гасіння врятовано лісовий масив площею 230 га.