Педагогічний та класичний тернопільські університету запрошують старшокласників на безкоштовні онлайн-курси з вивчення польської мови. Після завершення курсу слухачі отримають сертифікати, які братимуть до уваги при вступі до цих університетів.

У педагогічному навчання організовують на базі факультет філології та журналістики. В університеті повідомляють, що курси допоможуть опанувати основи польської мови. Також слухачі познайомляться з викладачами та дізнаються про навчання на факультеті від найкращих старшокурсників. Онлайн-заняття відбуватимуться щочетверга о 17.00 на платформі ZOOM із 7 квітня до 26 травня.

У Західноукраїнському класичному університеті курси організовують з ініціативи декана соціально-гуманітарного факультету, доктора історичних наук, професора Оксани Гомотюк та декана економічно-педагогічного факультету Вищої школи управління та менеджменту в місті Ополє доктора Славоміра Сліви.

«Ви зможете вивчати польську на онлайн-заняттях, використовуючи найсучасніші техніки і методи, які зорієнтовані на учнів загальноосвітніх шкіл в Україні та усіх охочих – повідомляють у ЗУНУ. – Окрім вивчення мови, слухачі курсу будуть мати можливість довідатися про історію і культуру сучасної Польщі, а також ознайомитися з величними історичними постатями польського народу. Після закінчення навчання слухачі отримають сертифікат від Вищої Школи Управління та Адміністрації в Ополє про проходження курсу «Польська для початкового і середнього рівня» з підтвердженням навчального рівня. Наявність такого сертифікату надасть можливість першочергового вступу на освітню програму «Польська мова та література, українська мова та література», що відкрита на соціально-гуманітарному факультеті ЗУНУ.»

Для участі в онлайн-заняттях від ЗУНУ необхідно попередньо зареєструватися. Деталі щодо обох курсів можна дізнатися на офіційних сайтах університетів.