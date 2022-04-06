Два тижні сиділи у бомбосховищі: у Зарваниці охрестили хлопчика з Маріуполя. ФОТО

У неділю, 3 квітня, у Марійському духовному центрі «Зарваниця», незважаючи на важкий та сумний час, відбулася особливо світла подія – свята Тайна Хрещення.

Прийняв її маленький хлопчик Андрійко з Маріуполя, якого разом з мамою Анастасією з рідного міста вигнала страшна війна. Перебуваючи два тижні у бомбосховищі, в холоді, під постійними обстрілами, не було можливості охрестити дитину.

Святу Тайну Хрещення у храмі пресвятої Євхаристії уділили адміністратор малої базиліки Зарваницької Матері Божої о. м. Дмитро Квич та адміністратор Марійського духовного центру «Зарваниці» о. Ігор Засійбіда.

Пані Анастасія разом з синочком виїхала із міста, яке носить ім’я Марії, та, за словами Папи Франциска, стало містом-мучеником жахливої війни. Сім’я тимчасово оселилась у Золотниківській громаді, де їх тепло приймають та опікуються з любов’ю.

Віримо, що після перемоги кожен зможе повернутись до рідної домівки, але пам’ять про особливу подію, яка відбулася у місці об’явлення Пресвятої Діви Марії завжди буде присутня в житті маленького Андрійка, пишуть на сайті Марійського духовного центру у Зарваниці.