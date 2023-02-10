Сьогодні підприємці мають декілька варіантів для розширення свого бізнесу за рахунок державних замовлень, різноманітність яких не зменшується навіть в умовах 2023 року. Це закупівлі Prozorro та Prozorro Market.

Що таке закупівлі Prozorro

Публічні тендери Прозорро – це процедури, за допомогою держава закуповує все необхідне для свого функціонування та забезпечення потреб громадян. Це можуть бути товари (наприклад, комплекти форми, харчові набори, будівельні матеріали), ремонтні й будівельні роботи, а також послуги (охорони, перевезень, досліджень тощо). Бюджети закупівель можуть бути абсолютно різними, від десяти гривень до мільярдів гривень. Отримати таке замовлення можуть постачальники, здатні запропонувати те, що потрібно. Як це зробити:

Зареєструватись на майданчику SmartTender.biz, щоб мати можливість подавати заявку на участь. На цьому майданчику у розділі Prozorro закупівель знайти цікаве замовлення, користуючись пошуком за ключовими словами та фільтрами. Ознайомитися з умовами знайденого тендеру (вони зазначені у тендерній документації – прикріплених до оголошення файлах). Подати заявку на участь, вказавши ціну, за яку готові виконати замовлення. Додати до неї документи, які вимагаються в умовах закупівлі.

Зверніть увагу, що для перемоги необхідно запропонувати найвигіднішу ціну серед конкурентів, тому одразу на етапі подачі пропозиції зважуйте, яка сума буде для вас вигідною, але й не завищеною.

У разі перемоги із постачальником укладають договір про закупівлю, і надалі співпраця відбувається згідно з його умовами.

Що таке закупівлі Prozorro Market

Зручною альтернативою публічним тендерам є державний маркетплейс Прозорро Маркет, який працює аналогічно до великих комерційних магазинів, але покупцями у ньому можуть бути лише державні замовники. За 2022 рік даний сервіс перетворився у популярний інструмент для проведення закупівель, адже не вимагає підготовки документів ні від замовників, ні від постачальників та не має обмежень по бюджету закупівлі.

Робота постачальника полягає в тому, щоб один раз підтвердити свій досвід постачання аналогічних товарів, які він збирається продавати в електронному каталозі, та виставити на віртуальній вітрині свої цінові пропозиції. Після цього залишиться вчасно обробляти та виконувати отримані замовлення.

На маркетплейсі продаються різні товари широкого вжитку:

одяг;

продукти харчування;

паливо та електроенергія;

меблі;

засоби для прибирання;

електроніка;

канцтовари та багато іншого.

Для початку роботи в каталозі достатньо зареєструватись на майданчику СмартТендер та пройти кваліфікацію у потрібну категорію товарів. Детальніше про це можна дізнатись у службі підтримки майданчика або з інструкцій в Академії SmartTender.