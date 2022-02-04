В п’ятницю спорт подарував нам дві події з розряду шоу, кожна з яких була по-своєму дуже цікавою.

Перше: у Пекіні відбулася церемонія відкриття зимової Олімпіади. Попри задеклароване прагнення до простоти, організатори зуміли вразити усілякими візуальними ефектами присутніх нехай і не на повністю заповненому стадіоні “Пташине гніздо”, а разом з ними – й численних глядачів біля екранів телевізорів. Що стосується параду країн-учасниць, то, думається, тим командам, які представлені на Іграх невеликою кількістю, або ж просто кількома спортсменами, пощастило: всі вони отримали нагоду пройти в повному складі. Водночас, приміром, наша команда з’явилася на параді в дуже “урізаному” вигляді – чи то, як повідомили коментатори, з міркувань безпеки (все він, клятий COVID-19 – кому як не китайцям остерігатися його найбільше…), чи через те, що атлети змушені були пожертвувати участю в парадній ході задля підготовки до майбутніх стартів. Хочеться сподіватися, що ця жертва виявиться виправданою, і ті, хто не побував на церемонії не шкодуватимуть, що не бачили, так би мовити, live її фінальну частину – коли з імпровізованого серця знялася вгору сніжинка з вказаними на ній країнами-учасницями і олімпійським вогнем в центрі. Виглядало це справді хвилююче…

Ну, а друге шоу відбулося трохи далеченько від Олімпіади – в Туреччині. Там в рамках передсезонної підготовки 4 українські команди (“Верес, “Металіст”, Чорноморець” і “Полісся”) проводять турнір Winter Cup 2022. Подія, можливо, й не світового значення, але… клуб з Житомира несподівано отримав вагоме (в буквальному розумінні) підсилення: за нього на турнірі вирішив зіграти уславлений боксер Олександр Усик, в своїх бутсах розміру 45,5. Хоча перед грою з “Вересом” його партнери доброзичливо і трішки поблажливо розповідали, що ногами він діє непогано, та все ж його головна сила – в руках, Олександр зробив усе, щоб довести, що чийогось місця, принаймні в цьому матчі, він на полі не займав. Провівши перед виходом на поле на 76 хв. типово боксерську розминку (кілька ухилянь, джебів і аперкотів), Усик майже одразу ж опинився в епіцентрі подій, однак розмашисто махнув лівою ногою повз м’яч, який був адресований йому з флангу. Це не збентежило уславленого чемпіона, і в подальшому він декілька разів вдало підіграв партнерам, а під саму завісу матчу точним пасом розігнав вельми перспективну атаку, що закінчилася небезпечним штрафним ударом. “Полісся” перемогло – 2:1, і свою частку в цю перемогу вніс і Усик. Відчувалося, що попри нетипову для футболіста статуру, командного футбольного мислення він зовсім не позбавлений. Всі (в тому числі й сам Олександр), звичайно, розуміли, що в даному випадку про якісь високі стандарти не йдеться, і що це – теж своєрідне шоу, але наш чемпіон зробив усе залежне, щоб викликати щирі оплески і такі ж вітання, а не насмішки потайки. А створити хвилююче видовище він вміє – згадайте його гопак на рингу після перемоги в фіналі Олімпіади-2012 в Лондоні…