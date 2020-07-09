Події трапилися 8 липня на території двох підприємств у Тернополі.

Повідомлення про потерпілого з травмами надійшло до працівників Тернопільского відділу поліції від медиків швидкої.

На місце події виїжджали працівники поліції. Як з’ясувалося, 59-річний столяр одного з виробничих підприємств травмував руку фрезерним диском. Працівники негайно викликали швидку. У потерпілого медики діагностували відкритий перелом пальця.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог законодавства про охорону праці. Розслідування триває.

Травму на робочому місці отримав ще один тернополянин. Чоловік під час монтажних робіт травмував палець на нозі болгаркою.

Правоохоронці встановлюють усі обставини нещасного випадку.