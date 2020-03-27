Дієтологи радять вживати, як мінімум, два яблука вдень. А для профілактики ГРВІ рекомендують розпочинати день з вітамінного смузі.

Навесні у більшості людей можливий авітаміноз, – зазначає дієтолог Вікторія Савич. Як наслідок — опірність до вірусів грипу, ГРВІ знижується.

“Наші вітамінні запаси вичерпуються. І якщо не поповнювати їх, то отримуємо слабкий організм, який легко піддається вірусам”.

Підсилювати імунітет дієтолог радить за допомогою урізноманітнення раціону харчування. За рекомендацією лікарів, можна вживати вітамінні комплекси.

“Якщо жодних проблем зі здоров’ям немає, то рекомендую починати із активного споживання фруктів. Як мінімум, два яблука у день потрібно споживати. Їсти їх краще у першій половині дня. Можна спробувати зробити собі вітамінну бомбу: порізати грейпфрут, банан, збити у блендері. Можна ще додати ложечку меду і йогурт. Такі вітамінні “бомби” теж більш доречні у першій половині дня. Не завадять і фізичні вправи, контрастний душ. Усе це допоможе вам почуватися бадьоро, у хорошій фізичній формі”.

Втім, у весняний період викласти за вітамінні комплекси доведеться немало. Найдешевше обійдуться яблука, ціни коливаються від 18 до 30 гривень за кілограм.

Софія Романська