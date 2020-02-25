Щорічне, традиційне прибирання міста розпочнеться у Тернополі в березні і триватиме до кінця квітня. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

До двомісячника благоустрою будуть залучені усі комунальні підприємства, управління та структури міської ради, підприємства, які виконують роботи з утримання житлових будинків та прибудинкових територій, підприємства, що надають послуги з вивезення побутових відходів, села, які входять до Тернопільської громади, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, органи самоорганізації населення.

– Під час двомісячника благоустрою звернемо увагу не тільки на чистоту міста, а й на озеленення, – відмітив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, екології та благоустрою. – У Центрі, в парках, на прилеглих територіях житлових будинків будемо висаджувати дерева різних порід. Максимально приділимо цьому увагу, щоб залишатися одним із найчистіших і найзеленіших міст.

Міський головаСергій Надал також дав протокольне доручення управлінню муніципальної інспекції взяти безпосередню участь у всіх заходах двомісячника та щодня отримувати інформацію, хто неякісно виконує роботи. В першу чергу інспектори перевірятимуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, оскільки найбільше скарг сьогодні є на їхню роботу через неприбрану територію. Також максимально мають бути залучені до прибирання своїх і прилеглих території суб’єкти господарювання, які мають торгові та промислові об’єкти.

Ольга Трач

Фото із сайту Тернопіль житлово-комунальний