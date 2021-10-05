Два комбайни горіли на Тернопільщині

Минулої доби рятувальниками області ліквідовано пожежі двох комбайнів, повідомляють у ДСНС.

4 жовтня о 15:30 у с. Мухавка Нагірянської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа комбайну “John Deere». Внаслідок пожежі знищено моторний відсік, кабіну комбайна, паливний бак та сою у бункері (орієнтовно 1,5 т) на площі 6 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного Управління. Під час гасіння врятовано даний комбайн.

О 17:02 у с. Мельниця-Подільська Мельниця-Подільської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа комбайну «Claas Lexion 600». Внаслідок пожежі знищено моторний відсік на площі 2 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди сел. Мельниця-Подільська. Під час гасіння даний комбайн врятовано.