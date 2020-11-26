Два гаражі горіли у Тернополі

26 листопада після опівночі по вул. Подільська, 11 у Тернополі, на території гаражного кооперативу, виникла пожежа двох гаражів.

Внаслідок пожежі знищено перекриття та покриття надбудови гаражів площею 70 м кв., пошкоджено перекриття першого поверху будівлі на площі 20 м кв.

Пожежу ліквідовано відділенням чергової зміни ЧСПТ АРЗ СП, другим відділенням чергового караулу 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ та ОКЦ Управління. П

ід час гасіння врятовано будівлю двох гаражів, легковий автомобіль та недопущено розповсюдження полум’я на розташовані обабіч гаражні будівлі.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.