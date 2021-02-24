23 лютого близько 10-ї години ранку, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужої громадянки про те, що з вікна квартири на першому поверсі на вул. Київська лунають крики про допомогу.

Патрульні негайно прибули за вказаною адресою та розпочали пошуки потрібної квартири. Інспектори Галина Сенюк та Круцько Михайло зайшли до під’їзду й почули голос чоловіка, який благав про допомогу.

Поліцейські отримали від громадянина дозвіл вибити двері до помешкання та зайшли в середину. 56-річний чоловік лежав на підлозі та не міг рухатись. Патрульні з’ясували, що він вже другий день кличе на допомогу, але ніхто його не чує. Аби небайдужі громадяни почули його, він навіть розбив скло у вікні. Охоронці порядку спробували допомогти чоловікові та, саме в цей час, на підмогу прибули медики. Тож, інспектори допомогли лікарям донести громадянина до автомобіля.

За словами медичних працівників, чоловік отримав численні переломи ключиці, забій м’яких тканин та гематоми. На щастя, його життю нічого не загрожує.