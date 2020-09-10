Двадцять пацієнтів з ознаками коронавірусу звернулися до управління охорони здоров’я області через проблеми з госпіталізацією. Їм запропонували лікуватися у районних закладах.

У міській лікарні швидкої допомоги, що тривалий період була госпіталем для хворих на коронавірус, залишилося всього кілька вільних місць, – розповів начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. Відтак допомогу хворим на коронавірус почали на давати у третій міській лікарні.

«Лише протягом одного дня до нас надійшло 20 звернень щодо потреби у госпіталізації. У Тернополі допомогу хворим на коронавірусну інфекцію надає дві лікарні – це перша міська лікарня і третя. У першій лікарні залишилося буквально кілька місць вільних. Ми робимо все для того, щоб цю ситуацію врегулювати, частину хворих відправляємо у сусідні районні лікарні – це Козова, Збараж, Ланівці, почала приймати хворих на коронавірус і Тернопільська районна лікарня. Є хворі госпіталізовані і передані до психоневрологічної лікарні. Ми стараємося все робити, щоб хворі отримали необхідну допомогу. Але якщо ситуація вийде з під контролю, то ми не зможемо адекватно надавати медичну допомогу».

Додамо, наразі у лікувальних закладах міста перебуває 148 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, 90 з них госпіталізовані до лікарні швидкої допомоги.

Софія Романська

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