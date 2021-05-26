Майже два десятки людей загинуло на автошляхах області через порушення правил маневрування. Торік це порушення призвело до 868 аварій, у яких постраждали 174 людини.

Як зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, порушення правил маневрування — одна з основних причин аварійності на Тернопільщині. Відтак водіїв просять не нехтувати правилами.

“За минулий рік на території області через порушення винуватцями правил маневрування трапилося 868 аварій. З них із постраждалими — 123 ДТП, в яких загинуло 19 людей і травмовано — 155 осіб. Часто порушення правил маневрування призводить до трагічних ДТП”.

Водіям нагадують основні правила маневрування: перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху необхідно переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху. 🔹Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає. Софія Романська