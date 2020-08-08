Протягом тижня на Тернопільщині зріс рівень завантаженості лікарень хворими на коронавірус. Побільшало госпіталізованих у середньому та важкому станах. Зокрема, двадцятеро хворих з COVID-19 перевели на кисневу підтримку.

Показник завантаженості лікарень інфікованими коронавірусом сягає майже сорока відсотків. За інформацією управління охорони здоров’я області, це найвищий рівень від початку епідемії в регіоні.

«Найбільше завантажена Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги, багато хворих у Монастириській лікарні, Кременецькій, Чортківській, фтизіопульмонологічний центр. Ми готуємося до того, що надалі кількість хворих на коронавірус може збільшуватися. Визначені й окремі корпуси тих закладів, лікувально-профілактичних, які надаватимуть допомогу інфікованим коронавірусом, буде перепрофілізація окремих лікувальних закладів. Реалії життя призвели до того, що ми вносимо зміни в алгоритм дій при наданні допомоги хворим на коронавірус, і в маршрутизацію пацієнтів, в залежності від того, де яка кількість хворих, яка кількість необхідної апаратури потрібна для збереження життя і здоров’я хворому», – розповіла заступниця начальника охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки на надзвичайних ситуацій вирішили перевести Тернопіль з червоної до жовтої зони небезпеки поширення COVID-19.

Окрім звичних карантинних вимог, жовта зона забороняє відвідування установ соціального захисту, у яких перебувають люди похилого віку.

Софія Романська

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