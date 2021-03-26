Два будинки, квартира, три автомобілі: скільки заробляє і чим володіє голова Тернопільської ОДА

У декларації за 2020 рік голови Тернопільської ОДА Володимира Труша йдеться про те, що минуло річ його дохід склав близько 600 тисяч гривень.

Згідно оприлюдненої інформації, з цієї суми – 511 213 грн склала заробітна плата у Тернопільській ОДА і ще 75 792 грн – за роботу у Рогатинській РДА, повідомляють Тернополяни.

Щодо нерухомого майна губернатора Тернопільщини, то він задекларував будинок площею 158 кв. м у Рогатині та квартиру площею 59 кв. м у селі Зубра, неподалік Львова. Крім того, родина володіє ще одним будинком, площею 112,8 кв.м. у Рогатині, а ще —гараж, стайня і вбиральня загальною площею 52,4 кв. м.

Щодо дружини Володимира Труша, то на неї задекларовано 240 000 гривень. Більшість заощаджень вони тривають у гривнях, готівкою. На банківських рахунках — відносно невеликі суми — 39 158 грн в «Універсалбанку», 56 624 грн — у «Приватбанку».

А от автопарк родини голови Тернопільської ОДА налічує три автівки. Володимир Труш має BMW X5 (2012 р.в.), придбаний наприкінці 2019 року. На дружину ж записані два автомобілі – «Mersedes-Benz S500L» (2010 р.в.) та «Fiat Scudo» (2006 р.в.), які також були придбані наприкінці 2019 року.