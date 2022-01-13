Минулої доби внаслідок пожеж знищено два автомобілі.

Так, 12 січня о 07:36 у с. Переволока Бучацької громади Чортківського району на вул. Забріддя виникла пожежа гаражу та легкового автомобіля ВАЗ-2107. Внаслідок пожежі знищено легковий автомобіль ВАЗ-2107 та пошкоджено газову плиту, морозильну камеру, стіни й стелю на площі 10 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано гараж.

О 23:30 у с.Петриків Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району на вул. Сонячна виникла пожежа гаража та легкового автомобіля «PEUGEOT 605», внаслідок якої знищено легковий автомобіль «PEUGEOT 605» та пошкоджено гараж на площі 25 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та другим відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано житловий будинок.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.