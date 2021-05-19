Два автомобілі горіли минулої доби на Тернопільщині

Дві пожежі транспортних засобів сталися минулої доби у Тернополі.

Як повідомляють у ДСНС, 18 травня о 13:22 виникла пожежа легкового автомобіля в місті Чортків. Вогнем пошкоджено днище автомобіля на площі 1 м. кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6 ДПРЧ Головного управління, під час гасіння врятовано автомобіль.

19 травня о 2:54 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу автомобіля в місті Бучач Чортківського району. Внаслідок пожежі знищено даний автомобіль. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9 ДПРЧ Головного управління.