Війна забрала життя тернополянина, батька відомої гімнастки та дворазової бронзової призерки Юнацьких Олімпійських ігор Анастасії Бачинської – Бачинського Юрія Петровича.

Про це спортсменка написала на своїй instagram-сторінці, передає 0352.ua.

“Війна забрала мого батька Юрія. Просто неможливо в це повірити. Це був найкращий тато, друг, приклад для мене. Я дуже скучаю і люблю свого тата. Знаю, ти попав в найкращий світ. Вічна пам’ять. Герой на віки!”, – підписала фото Анастасія.

Нагадаємо, Анастасія Ю́ріївна Бачиинська (нар. 4 серпня 2003, Тернопіль) — українська гімнастка. Чемпіонка Європи в командній першості, чемпіонка Європейських ігор у вільних вправах, дворазова бронзова призерка Юнацьких Олімпійських ігор. Майстер спорту України міжнародного класу.