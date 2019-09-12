На автодорозі в Бучацькому районі не розминулися два автомобілі.

Аварія трапилася 11 серпня неподалік села Старі Петликівці, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу транспортному засобу, який рухався головною, та врізався в іномарку Ford. Після цього кермувальник ВАЗу залишивши автомобіль, втік.

Особу втікача оперативники встановили одразу – це житель села Старі Петликівці, 1972 року народження. Чоловіка знайшли через дві години після автопригоди. Він перебував вдома у стані сильного алкогольного сп’яніння. У скоєному зізнався і каже, що залишив місце ДТП, бо злякався.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні звернулися водій та пасажирка з іномарки. У кермувальника закрита травма грудної клітки та шок, а у пасажирки, 1973 року народження, забій і надрив м’язів стегна, забої.