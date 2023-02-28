Дуже любив донечку, яка цього року пішла до школи: у Тернополі попрощалися із загиблим Захисником Андрієм Божком. ВІДЕО

І знову ми прощаємося із найкращими. Тими, хто мав жити, виховувати дітей, натомість мусив піти на війну захищати рідну землю від ворога.

Захисника України Андрія Божка провели в останню дорогу в Тернополі. повідомляють Т1 Новини. Воїна пам’ятають як люблячого чоловіка і батька. Кажуть, дуже любив донечку, яка нещодавно тільки пішла до школи.

Знайомі кажуть, Андрій ще на початку повномасштабного вторгнення пішов до центру комплектування. Але його не одразу забрали на службу. Згадують героя знайомі із рідного села – це Шельпаки.

Андрій Божок. Захиснику назавжди залишиться 34 роки. Чоловік загинув захищаючи Україну від ворога на Донеччині. Вічна пам’ять героєві і слава.