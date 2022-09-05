Дурили лікарів: у Тернополі наркомани продавали нарковмісні таблетки, які їм виписували медики

Майже рік працівники боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини документували діяльність трьох жителів області, які продавали нарковмісні таблетки.

Підозрювані – ін’єкційні наркомани з багаторічним стажем. Двоє з них – 53-річна жінка та тридцятирічний чоловік проходять замісну терапію в одній із клінік краю. Третій спільних лише допомагав перепродувати товар.

За словами заступника начальника обласного управління боротьби з наркозлочинністю Андрія Шафранського, наркозалежні особи отримували таблетки метадону, а на соннат отримували рецепти та брали його в аптеках. Проте препарати вони реалізовували своїм наркозалежним знайомим. За одну таблетку просили 100-150 гривень.

Як кажуть правоохоронці, підозрювані дурили лікарів та стверджували, що доза, яку їм видають, замала. Тому медики її підвищували. Зловмисники частину приймали самостійно, а іншу – продавали.

“Ще кілька років тому пацієнти замісної терапії змушені були приймати ліки безпосередньо в клініці і під наглядом медперсоналу. Проте епідемія ковіду, а потім війна внесли свої корективи. Сьогодні наркозалежні особи раз в тиждень приходять та отримують препарати на 7 днів, а тому проконтролювати приймання ліків стало складно”,- розповів Андрій Шафранський.

Оперативники УБН провели санкціоновані обшуки в помешканні фігурантів та виявили нарковмісні препарати, а також списки клієнтів. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська міська прокуратура.

Учасникам групи оголосили підозру відповідно до ч. 1 ст. 307 та ч. 1 ст. 321 ККУ. Жінка відповідатиме у суді ще й згідно із ч. 3 ст. 321 ККУ. Вирішується питання про обрання усім трьом жителям краю запобіжного заходу.