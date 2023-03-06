Тернополянин Дмитро Лобач був важко поранений на фронті. У бійця травмовані ноги, тож його чекає тривале лікування та реабілітація. Для цього необхідно чимало коштів.

З проханням допомогти захиснику звернувся побратим Дмитра, боєць ЗСУ, історик Володимир Бірчак:

“Друзі, із моїм бойовим побратимом і дуже добрим товаришем Dima Lobach сталася біда.

Прилетіла дурнувата, підарська міна, розірвалася і сильно посікло ноги. Завдяки роботі медиків Діму врятували і зараз він у госпіталі в Харкові. Однак є питання, чи зростуться судини і тканини на поранених ногах, не кажучи вже про кістки.

Попереду ще багато операцій і тривала реабілітація.

По власному досвіді скажу, перенісши 4 важкі операції на ногах після аварії, що це справді важко і дужжжже фінансово затратно.

Діма дуже мужній, тому він все пройде! Вірю!

Та звертаюся до Вас із проханням допомогти у витратах на лікування.

Діма справжній воїн ЗСУ, добрий друг, люблячий батько і чоловік.

Давайте йому допоможемо.

Номер картки дружини – Ілона Лобач

4731 2196 5062 2123

На лікування Діми

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Номер картки банки

5375 4112 0419 0677“.