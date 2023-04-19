Т-а-а-к, що там нині? Знов Росія атакує…,

Але нічого, нас Залужний порятує,

Придумає щось – в нього мудра голова,

Ну, а мені до цього що? Та не рости хоч і трава!

У мене інша місія – почесна і складна:

Вмоститись зручно і придумати, чому війна

Триває понад рік уже, хоча й казав я, що у жовтні все скінчиться,

Та якось все не так пішло, пора б самому вже зміниться,

Тож слухайте, що я з дивана вам напророкую:

Війна триватиме до серпня – це вже гарантую,

Ну, а не вийде – що тоді із мене взяти?

Диван робочий мій конфіскувати?

Та я й тоді, вже сидячи на кріслі чи на кришці унітазу

Вас доведу в черговий раз до сказу:

“До перемоги залишився лише крок!”

Ну, як там, ще не вистиг мій чайок?

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Чи не тому непевність нині у людей, в душі сум’яття,

Що забагато є експертів отаких завзятих?