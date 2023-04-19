Т-а-а-к, що там нині? Знов Росія атакує…,
Але нічого, нас Залужний порятує,
Придумає щось – в нього мудра голова,
Ну, а мені до цього що? Та не рости хоч і трава!
У мене інша місія – почесна і складна:
Вмоститись зручно і придумати, чому війна
Триває понад рік уже, хоча й казав я, що у жовтні все скінчиться,
Та якось все не так пішло, пора б самому вже зміниться,
Тож слухайте, що я з дивана вам напророкую:
Війна триватиме до серпня – це вже гарантую,
Ну, а не вийде – що тоді із мене взяти?
Диван робочий мій конфіскувати?
Та я й тоді, вже сидячи на кріслі чи на кришці унітазу
Вас доведу в черговий раз до сказу:
“До перемоги залишився лише крок!”
Ну, як там, ще не вистиг мій чайок?
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Чи не тому непевність нині у людей, в душі сум’яття,
Що забагато є експертів отаких завзятих?