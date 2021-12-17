Усілякий рекламний мотлох рідко коли підказує якісь позитивні ідеї, і в мене щодо цього (як і в переважної більшості обивателів) немає жодних ілюзій. Однак цього разу сталося дещо, можна сказати, неординарне. Серед потоку різноманітної реклами на сайті запримітив і часто повторюваний постер американського фільму “Французький зв’язковий-2” 1975 р. випуску. Особисто для мене давнє кіно – все одно, що для цінителя вин – старе Bordeaux чи Moselwein: з часом стає лише кращим. Особливо якщо порівняти з нинішньою кінопродукцією. Отож дозволю собі виступити в ролі пропагандиста американського кіно. Сподіваюся, щирі патріоти не крутитимуть носом – адже не російського ж. А взагалі, їм би краще звернути увагу на наш національний кінематограф – як на мій, можливо, примітивний смак дивитися просто нічого.

“Французький зв’язковий-2” – це, як нині прийнято казати, сиквел оскароносного “Французького зв’язкового”, однак на мій суб’єктивний погляд друга частина краща за першу. Краща суто з утилітарної точки зору – рекомендую подивитися фільм особам, схильним до усіляких хімічних залежностей. У стрічці чудово показано процес насильного “саджання” людини на героїн а потім – дуже важкий вихід з цього стану, який все-таки завершився перемогою людської сили волі та свідомості.

Другий момент – головний герой фільму, американський коп, відряджений у Марсель для того, щоб виявити главу міжнародного наркосиндикату. Часто брутальний, по-американськи безапеляційний і хамуватий (собливо на тлі французьких колег), схильний добряче хильнути і поволочитися за дівками, він, попри це, володіє безсумнівною і головною для нього в фільмі рисою: величезним бажанням не дати розповзтися по світу наркотичній заразі. Це визначає інші його характеристики: а) непідкупність (“Ви дурний, але чесний”, – говорить йому його головний антагоніст); б) хватку, властиву бультер’єру: ні за що не відпустить противника, переслідуватиме його, наздоганятиме, доки є сили і , врешті-решт, таки всадить у нього кілька заслужених куль…

Чи були б ми проти того, щоб хтось робив наш соціум безпечнішим, нехай і методами, що не зовсім вписуються в статті закону? Чи були б ми проти “дурних, але чесних” поліцейських? Питанні риторичні чи, може, варто винести їх на референдум?