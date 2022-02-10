Переможець “Голос країни 10” Роман Сасанчин продає виграну на проєкті квартиру в Києві, хоча раніше розповідав про мрії якнайшвидше туди переїхати. Схоже, плани змінилися.

Роман Сасанчин за перемогу в “Голосі країни 10” отримав власне житло в Києві ще два роки тому. Він досі туди не переїхав і несподівано повідомив, що продає виграну квартиру, хоча раніше планував в’їхати в апартаменти з дружиною Іванною і новонародженою донькою Елізабет після ремонту. Татом молодий артист став 30 грудня 2021 року, пише Сенсація.

Так, новина з’явилася в Інстаграмі Романа Сасанчина:

“Друзі, привіт. Дуже багато часу роздумував про одне надзвичайно важливе питання щодо квартири, яку ще два роки тому виграв на “Голосі країни”! Так… Ви багато чули в моїх інтерв’ю, що я хочу туди переїхати і так далі. Але, добре роздумавши, я все ж вирішив її продати для того, щоб реалізувати ще одну свою велику мрію, про яку я згодом вам розкажу, та купити меншу за розмірами квартиру!”, – написав співак.

Під публікацією більшість підписників не підтримали Романа, оскільки шанс жити у власній оселі в столиці в наші часи випадає не кожному і не часто:

“Я не хейтер, але це велика помилка! В наш час не вигідно продавати квартиру і купляти іншу…”;

“Шкода. Як тільки ви вирішили переїхати в Тернопіль, це стало ясно, що в Київ не повернетесь…”;

“Краще здай в оренду, продати і жити в меншій при збільшенні сім’ї? Дурість юна”;

“Та і так досить маленька квартира для сім’ї! Куди вже меншу? Як конуру собачу? Щоб реалізувати проєкт, шукай спонсорів”;

“Роман, мало того, що тебе Тіна пожаліла і щоб ти виграв цю квартиру, а ти її продаєш. Мені здається, це неповага до Тіни, до проєкту. Чи ти думав, що вам Тіна і дасть кошти на ремонт, а Іванка буде нарощувати волосся, і ти будеш просити гроші на лікування для матері? Мені здається, що це була брехня, тобі були просто потрібні халявні гроші”, – не стримують свого обурення користувачі мережі.